A medida que entra em vigor este sábado só se aplica a sábado e a domingo. Durante a semana, o acesso às praias é livre.

Praias de Haute-Sûre têm lotação máxima

A medida que entra em vigor este sábado só se aplica a sábado e a domingo. Durante a semana, o acesso às praias é livre.

Para controlar as enchentes dos últimos fins de semana, a comuna decidiu impôr uma lotação máxima nas seis praias do lago de Haute-Sûre. A medida que só se aplica aos fins-de-semana entra em vigor a partir deste sábado, 25 de julho. Assim, quem quiser passar um dia junto ao lago do norte do país vai ter de reservar lugar.

A marcação prévia não tem qualquer custo e faz-se quer através da página oficial www.visit-eislek.lu, ou na aplicação móvel Éislek. Em tempos de pandemia, as entradas são válidas das 9h às 17h.

A praia com a maior lotação permitida é a chamada "praia 1" de Isenborn. Com as devidas distâncias de segurança, 800 pessoas são admitidas no areal. Seguem-se a "praia 2" de Isenborn, preparada para receber 500 pessoas, e a praia Liefrange com autorização para juntar 400 pessoas. Tanto Burfelt como Rommwiss têm lotação máxima de 300 pessoas, enquanto Lultzhausen, a mais pequena, está limitada a 200 ocupantes.

Quanto ao estacionamento, a comuna anunciou que será cobrada uma taxa de 6 euros nos parques de estacionamento perto das praias "An der Baech" e "Fuusselfeld". O parque de estacionamento "Am Kéilert", por outro lado, vai continuar a ser gratuito.

Finalmente, as autoridades recomendam ainda a utilização de transportes públicos. As carreiras de autocarros 535 e 620 servem a região.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.