Luxemburgo 2

Praia vai chegar à cidade do Luxemburgo este verão, mar ainda não

A autarquia da capital anunciou hoje que vai instalar uma "praia urbana" no centro da cidade, já a partir de julho.

O anúncio foi feito esta manhã durante o "City Breakfast", a conferência de imprensa da autarquia da cidade do Luxemburgo. À imagem das "praias urbanas" de Paris, a burgomestre Lydie Polfer anunciou que a cidade do Luxemburgo vai ter um areal urbano. Mas enquanto na capital francesa a praia estival fica junto ao Sena, no Luxemburgo o local escolhido não tem água.



A localização da futura "praia", que deverá abrir ao público em meados de julho e permanecer até setembro, é a place du Théâtre, e já houve quem brincasse que passará a ser a "PlaGe du Théâtre" (praia do teatro).



2 A Place du Théâtre vai ter uma "praia" este verão. Foto: Lex Kleren (arquivos)

A Place du Théâtre vai ter uma "praia" este verão. Foto: Lex Kleren (arquivos) A Place du Théâtre vai ter uma "praia" este verão. Foto: Anouk Antony (arquivos)

O espaço vai ter areia, guarda-sóis e cadeiras de praia. O que não terá é mar nem rio.



A autarquia vai instalar também decorações luminosas estivais no centro, na place d'Armes, compostas por 40.000 luzes LED, anunciou a burgomestre.