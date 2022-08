O governo do Grão-Ducado armazenou testes no caso de surgirem novas estirpe do vírus, mas não prevê a implementação de medidas específicas, segundo a ministra da Saúde.

Próximo inverno no Luxemburgo será sem máscara ou certificado

O Luxemburgo deverá escapar à necessidade de mais restrições covid-19 neste outono e inverno se a variante actual, menos letal do que a Omicron, prevalecer, disse a ministra da Saúde Paulette Lenert esta terça-feira, acrescentando que o governo acumulou testes para se preparar para a propagação de novas estirpes.

"Se a atual variante Omicron permanecer dominante no outono, talvez não tenhamos de fazer muito", afirmou Lenert na terça-feira, em resposta a uma pergunta parlamentar da deputada da oposição, Martine Hansen, do CSV.

Durante os meses mais frios, o vírus tende a espalhar-se mais facilmente, já que as pessoas se juntam em espaços fechados.

Isto levou o Luxemburgo a decretar uma variedade de medidas de combate à pandemia nos dois últimos invernos, incluindo recolher obrigatório, certificado de vacinação e o uso de máscara. Esta parece ser uma perspetiva improvável por agora, segundo Lenert.

No entanto, se a variante atual der lugar a uma mais letal, terão de ser tomadas medidas, reconheceu a ministra.

Estas incluem auto-testagem em grande escala, para a qual o governo adquiriu três milhões de testes rápidos, bem como testes direcionados em hospitais, lares e escolas.

Segunda dose de reforço depende de vacina adaptada

O principal conselheiro médico do governo, Jean-Claude Schmit, disse em julho que o regresso das máscaras faciais e a exigência de apresentar certificado de vacinação poderia ser uma possibilidade no final do ano.

Os meses de verão, que não registaram qualquer pico significativo nas taxas de Covid, levaram o governo a anunciar o arquivamento de um mandado de vacinação para as pessoas com 50 ou mais anos de idade.

As pessoas com 60 anos ou mais podem agora receber uma segunda dose de reforço, mas isto não é recomendado para os profissionais de saúde, referiu Lenert. Para este grupo, a Omicron representa menos risco, até porque já têm uma "boa" imunidade devido às doses da vacina e infeções anteriores.

É "provável" que uma segunda dose de reforço seja recomendada à população em geral - incluindo os profissionais de saúde -, se uma nova vacina adaptada à Omicron ficar disponível, acrescentou Lenert. Esta semana, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a aprovar o dose modificada.

Espera-se que as novas vacinas cheguem ao Luxemburgo em Setembro, disse à RTL Luc Feller, responsável pelo seu fornecimento, na semana passada. O Luxemburgo encomendou 500.000 doses da vacina Moderna e 260.000 da vacina Pfizer-BioNTech, que deverão ser entregues até ao final do ano.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort.)

