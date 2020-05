Veja o vídeo e as imagens da saída da maternidade do bebé real e nos braços da princesa Stéphanie acompanhada pelo príncipe herdeiro Guillaume.

Príncipezinho Charles já foi para casa com os grão-duques herdeiros

O príncipe bebé Charles já deixou a maternidade e foi para casa com os pais, o casal herdeiro grão-ducal Guillaume e Stéphanie. A saída da maternidade dos três foi feita entre aplausos dos profissionais de saúde da Maternidade Grã-Duquesa Charlotte e a presença dos media que ali foram registar o momento.

Felizes, os recém papás mostraram o principezinho e posaram para as fotografias. Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume nasceu no passado dia 10 de maio, com 3,190 kg e 50 cm. Esta manhã foram divulgadas as primeiras imagens do bebé. Ao início da tarde de hoje já foi para casa. Veja as imagens da saída da maternidade.

