A casa real do Grão-Ducado está hoje em festa.

Príncipe Louis do Luxemburgo faz hoje 34 anos

Susy MARTINS

O príncipe Louis celebra esta segunda-feira o seu 34.° aniversário. Louis é o terceiro de cinco filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa.



O príncipe renunciou ao direito de sucessão ao trono há mais de dez anos, depois de ter casado com Tessy Antony, com quem teve dois filhos – os príncipes Gabriel e Noha de Nassau – e de quem se separou em 2017.Atualmente o príncipe Louis está a viver em Paris onde trabalha como conselheiro na empresa Laurent Meeschaert Conseil.



