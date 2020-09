O mais recente membro da família grão-ducal, filho do herdeiro do casal grão-ducal, baptizado esta tarde de sábado, na Abadia de Clervaux.

Luxemburgo 4

Príncipe Charles foi batizado esta tarde em Clervaux

Redação O mais recente membro da família grão-ducal, filho do herdeiro do casal grão-ducal, baptizado esta tarde de sábado, na Abadia de Clervaux.

4 batizado real

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

O mais recente membro da família grão-ducal, filho do herdeiro do casal grão-ducal, foi baptizado esta tarde de sábado, na Abadia de Clervaux. Um acontecimento que esteve guardado em segredo quase até ao início da cerimónia.

Segundo na ordem de sucessão no Luxemburgo, depois do seu pai Guilherme, o Príncipe Charles nasceu no domingo 10 de Maio.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.