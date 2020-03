Casa Real confirmou que o monarca testou positivo.

Príncipe Alberto do Mónaco infetado com o novo coronavírus

Redação Casa Real confirmou que o monarca testou positivo.

(Em atualização)

O Observador avançou esta tarde que a cadeia de televisão francesa BFMTV tornou pública há minutos a notícia de que o princípe Alberto II do Mónaco está infetado com o Covid-19.

“O seu estado de saúde não causa preocupação”, assegurou no entanto uma fonte oficial do gabinete do prícipe, em cominicado recente.

Segundo a mesma fonte, Alberto II vai continuar a manter as suas funções e a trabalhar a partir de agora em isolamento total nos seus aposentos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.