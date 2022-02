A polícia lançou um apelo para que possíveis testemunhas do assalto entrem em contacto com as autoridades através da linha de emergência 113.

Crime

Posto de gasolina em Pulvermühl assaltado domingo de manhã. "Rendeu" 400 euros

Foi pouco antes das 9 horas da manhã deste domingo que um homem sozinho e armado, roubou os funcionários de um posto de gasolina Total no distrito de Pulvermühl na Cidade do Luxemburgo.

O assaltante fugiu a pé com o produto do roubo: 400 euros, de acordo com comunicado da polícia.

A polícia lançou um apelo para que possíveis testemunhas do assalto entrem em contacto com as autoridades através da linha de emergência 113.

Nas últimas semanas, vários postos de gasolina ao longo da fronteira alemã têm sido alvo de roubos.

