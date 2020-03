Lojas mais pequenas serão encerradas a partir de hoje e horários de funcionamento serão uniformizados já amanhã.

Post mantém algumas lojas abertas mas com alterações

Lojas mais pequenas serão encerradas a partir de hoje e horários de funcionamento serão uniformizados já amanhã.

O grupo Post anunciou esta terça-feira algumas alterções ao funcionamento das suas lojas, assim como uma série de medidas, que visam, diz a empresa de correios e telecomunicações, "garantir o funcionamento dos seus serviços nas melhores condições sanitárias possíveis".

Uma das medidas prende-se com o horário de funcionamento das lojas, que será harmonizado. A partir de quarta-feira, 18 de março, funcionarão das 9h às 18h, de segunda a sábado (salvo excepções), refere o grupo.

Outra das alterações é o fecho de alguns balcões.

"Com o objetivo de garantir o bom funcionamento da rede como um todo, algumas pequenas estações de correio terão de ser temporariamente fechadas. Os clientes serão encaminhados para outros balcões próximos"

Os primeiros a serem encerrados fecham as portas já hoje e são os de Belair, Limpertsberg, Esch-Nord e Esch-Lallange.

Mesmo com lojas a continuarem abertas, os serviços apelam, no entanto, a que, sempre que possível as pessoas optem pelos canais de contacto à distância, via online ou telefónica.

"A fim de limitar as viagens, a Post Luxembourg gostaria de lembrar que uma grande parte dos seus serviços está disponível online ou remotamente. Entre elas, as assinaturas móveis (envio do cartão ou telefone em casa), visualização do consumo de pacotes móveis, encomenda e gestão de opções móveis, assinatura de telefone fixo, internet e TV, gestão da conta corrente Post e cartões bancários, transferência e recolha de encomendas e até impressão de selos em casa", detalha a empresa.

AT