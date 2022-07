Os preços dos serviços postais nacionais, europeus e internacionais vão sofrer um aumento.

Post Luxembourg aumenta preços a partir de setembro

A partir de 1 de setembro, as cartas enviadas por correio vão ficar mais caras. Os preços dos serviços postais nacionais, europeus e internacionais vão sofrer um aumento, que pode chegar aos 35 cêntimos em alguns casos.

O grupo estatal Post Luxembourg anunciou, esta sexta-feira, a nova tabela de preços. De 1 de setembro em diante uma carta normal de correio nacional passará a custar 1,00 euro, mais 20 cêntimos que o atual. Já o custo postal de uma carta padrão para a Europa e para o resto do mundo sofre um aumento de em 35 centavos, passando a custar 1,40 euros e 1,75 euros, respetivamente.

A empresa refere que mesmo com a subida das tarifas as custos dos serviços do Post Luxembourg permanecem abaixo da média dos preços aplicados na Europa.

Por outro lado, mantêm-se preços mais reduzidos para “associações e fundações de utilidade pública", que segundo o grupo "continuarão a beneficiar de tarifas preferenciais ”. O que na prática corresponde a metade da taxa normal, significando que nestes casos o custo de carta normal de correio nacional ficará nos 50 cêntimos.

O Luxembourg Post aponta que essas taxas são baixas na comparação internacional e permanecem abaixo da média das taxas aplicadas na Europa.

