Posse, consumo e tráfico de droga aumentam no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Os casos de posse, consumo e tráfico de droga registados em 2019 pela polícia tiveram um "aumento significativo" no Luxemburgo face ao ano anterior.

Segundo dados divulgados esta sexta-feira no capítulo "Estupefacientes" do relatório anual da polícia, os agentes foram "particularmente ativos" no ano passado na luta contra os narcóticos, registando um "aumento significativo" de casos entre 2018 e 2019.



O maior aumento verificou-se no consumo de drogas, com 51%. Ao todo, houve 1.967 casos reportados pela polícia, contra 1.301 casos em 2018. A posse de estupefacientes aumentou 35%, com 2.043 casos (1.514 em 2018), enquanto os registos de tráfico de droga subiram 21% (com 228 ocorrências em 2019, contra 118 no ano anterior).

Ainda de acordo com os números do relatório, no ano passado foram apreendidas 1.412 substâncias ilícitas, em cooperação com os agentes aduaneiros. Ao todo, a polícia apreendeu cerca de 360 quilos de canábis, 6,4 quilos de heroína 1,7 quilos de cocaína, 50.997 pílulas de ecstasy e 57 gramas de anfetaminas.



