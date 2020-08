De acordo com a "Task Force" do Research Luxembourg, pode haver uma nova vaga epidemia de coronavírus no outono.

Possível terceira vaga a partir de setembro

De acordo com a "Task Force" do Research Luxembourg, pode haver uma nova vaga epidemia de coronavírus no outono.

No último relatório do balanço da situação sanitária no Luxemburgo, a “Task Force” do Research Luxembourg menciona uma "potencial" vaga da epidemia e mesmo uma "possível terceira vaga" no próximo mês. Isto deve-se a um aumento dos contactos sociais no final das férias de verão.



A “Task Force” estima que os contactos sociais vão aumentar de 30% a 70% até meados de setembro. O equivalente ao que foi observado durante os meses de junho e julho no Grão-Ducado.

Neste contexto, a "Task Force" espera um aumento "linear" mas "substancial" dos casos positivos diários e até levanta a possibilidade de uma "terceira vaga".



Luxemburgo tem mais 48 casos confirmados de covid-19 Não se registaram novas vítimas mortais associadas ao novo coronavírus.

O relatório descreve uma situação sanitária "frágil" e recomenda, portanto, um acompanhamento detalhado da evolução da epidemia nas próximas semanas. A “Task Force” apelou igualmente à população a manter-se vigilante e a continuar a respeitar as medidas de saúde no Luxemburgo e no estrangeiro.

"Mudanças de comportamento e interacções sociais na população, poderiam conduzir novamente rapidamente a um crescimento exponencial" dos casos, alertam os autores do relatório. Por isso "é importante que sempre, mesmo no estrangeiro numa viagem de férias, continuar a observar as medidas de segurança (distanciamento, máscara facial, lavagem das mãos) e participar em testes e rastreio de contactos" recomenda-se no relatório.

