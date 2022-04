O serviço de previsão de cheias alertou esta manhã de sábado para um possível risco de inundação na bacia do Mosela, na sequência das fortes chuvas dos últimos dias.

Alerta

Possível risco de inundação na bacia do Mosela

O serviço de previsão de cheias alertou esta manhã de sábado para um possível risco de inundação na bacia do Mosela, na sequência das fortes chuvas dos últimos dias.

O Serviço de Previsão de Cheias (SPC) da Administração da Gestão da Água está a entrar na fase de observação hidrológica e a abrir a fase de observação de cheias para a bacia do Mosela.

Num comunicado de imprensa na manhã deste sábado, o serviço informa que a situação meteorológica indica um possível risco de inundação.

Devido às fortes chuvas dos últimos dias, espera-se que o nível do Mosela continue a subir pelo menos até domingo.

De acordo com o SPC, o nível anunciado a 530 cm na escala do rio em Stadtbredimus (Remich: 452 cm) será provavelmente ultrapassado este sábado à noite.

Um nível de 600 - 610 cm (Remich: 506 - 514 cm) será provavelmente atingido durante o dia de domingo. O máximo "ainda não pode ser previsto com precisão".

Após a passagem de uma área de precipitação com neve e chuva intensa sobre toda a bacia hidrográfica do Mosela, haverá chuvas isoladas este sábado. Os céus permanecerão nublados com períodos de sol durante a tarde.

As temperaturas dificilmente passarão dos 10 graus em toda a área do Mosela. Também são de esperar geadas noturnas. A próxima leitura do SPC será dada este sábado às 17h.

Os níveis atuais e as previsões estão também disponíveis aqui.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.