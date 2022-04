Em setembro, vai ser lançada uma plataforma digital gratuita para aprender a língua luxemburguesa, com um interface em português para ajudar na aprendizagem. Para os portugueses do Luxemburgo e de todo o mundo.

Portugueses vão poder aprender luxemburguês online e sem custos

Portugueses vão poder aprender luxemburguês online e sem custos

Os residentes estrangeiros no Grão-Ducado têm cada vez mais interesse pela língua luxemburguesa. Em dez anos, o número de matrículas nos cursos da língua do Grão-ducado mais que duplicou, passando de 2.614 em 2011-2012 para 5.681 no atual ano letivo, declarou o ministro da Educação, Claude Meisch. O anúncio foi feito durante a apresentação de novos materiais didáticos para a promoção da língua e cultura luxemburguesa não só no país mas também para a Grande Região e para o mundo.

“O interesse pela nossa língua cresceu claramente nos últimos anos. O número de pessoas a aprender luxemburguês está a aumentar no nosso país, mas também no estrangeiro. A oferta e as possibilidades de aprender a nossa língua são agora diversificadas: desde o clássico curso de línguas no Luxemburgo, à formação online acessível aos quatro cantos do mundo”, sublinhou o ministro na semana passada.

Uma das novidades é o lançamento da nova plataforma de aprendizagem da língua luxemburguesa, batizada “Lëtzebuergesch léieren online”, que será lançada no início do ano letivo de 2022-2023.

Todos os portugueses residentes no Grão-Ducado vão assim poder iniciar-se neste idioma sem necessidade de ter de se deslocar fisicamente às aulas dos cursos ministrados no país.

Este programa digital é de acesso gratuito e que terá é apresentado em vários idiomas, nomeadamente em língua portuguesa, para que seja mais simples aprender o luxemburguês.

Numa primeira fase irá incluir apenas os níveis elementares e intermédios de aprendizagem, desde o vocabulário, gramática, pronúncia que serão depois ampliados para cursos mais completos.

Além do ensino da língua, a plataforma vai também incluir módulos informais de notícias, vida cultural entre outros, além de módulos especializados para as mais diversas profissões. A par com o português o programa possui outros interfaces em francês, inglês, alemão e luxemburguês.



