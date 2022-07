Ministro da Defesa luxemburguês convidou a homóloga portuguesa a visitar o Grão-Ducado.

Defesa

"Portugueses são uma parte insubstituível das tropas luxemburguesas", diz ministro

Diana ALVES Ministro da Defesa luxemburguês convidou a homóloga portuguesa a visitar o Grão-Ducado.

"Há muitos portugueses ao serviço do exército luxemburguês e eles representam uma parte insubstituível das tropas". São palavras do ministro da Defesa, François Bausch, que, por essa razão, convidou a sua homóloga portuguesa a visitar o Grão-Ducado.

O convite foi feito no âmbito de uma reunião, por videoconferência, com a ministra da Defesa de Portugal, Helena Carreiras. Bausch sublinhou que, devido ao número e importância de portugueses nas forças armadas luxemburguesas, uma visita de Helena Carreiras ao Luxemburgo seria particularmente bem-vinda.

A reunião virtual teve lugar na quarta-feira e foi a primeira entre os dois governantes. Num comunicado enviado às redações no final do encontro, o Ministério da Defesa refere que a reunião serviu para reiterar a vontade de prosseguir a "boa cooperação bilateral".

Em cima da mesa estiveram assuntos como a cooperação entre Luxemburgo, Portugal e Cabo Verde. Do lado do grão-ducado, Bausch confirmou que o país vai continuar a apoiar o arquipélago, nomeadamente através do financiamento do treino de oficiais da marinha.

Luxemburgo quer regular utilização de "drones assassinos" O ministro da Defesa acredita que, sem limitar as salvaguardas, a indústria de armamento irá o mais longe possível.

Helena Carreiras, por seu turno, frisou as necessidades cabo-verdianas em matéria de capacidades de reconhecimento e vigilância marítima. Razão pela qual Cabo Verde deverá vir a beneficiar do satélite de observação LUXEOSys que o o Luxemburgo vai lançar em 2023.

A ideia é que o país africano tenha acesso às imagens captadas pelo satélite. Imagens de alta resolução, capazes de fornecer informações importantes tanto às autoridades cabo-verdianas, como às portuguesas, segundo o ministério.

E se a ministra portuguesa está convidada para vir ao Luxemburgo, também François Bausch recebeu um convite para uma reunião, em Lisboa, já no próximo outono, com a ministra portuguesa e o ministro cabo-verdiano da Defesa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.