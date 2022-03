No entanto, foram também os menos hospitalizados, segundo um estudo do Ministério da Saúde, do Instituto de Investigação socioeconómica, Liser, e do Statec.

Portugueses residentes no Luxemburgo foram os mais infetados pela covid-19

No entanto, foram também os menos hospitalizados, segundo um estudo do Ministério da Saúde, do Instituto de Investigação socioeconómica, Liser, e do Statec.

Os portugueses residentes no Luxemburgo, mas que nasceram em Portugal, estão entre os que sofreram mais infeções por covid-19, mas foram dos menos hospitalizados.

Esta é uma das conclusões de um estudo do Ministério da Saúde, do Instituto de Investigação socioeconómica, Liser, e do Instituto Nacional de Estatísticas, Statec.

Segundo o estudo, citado pela RTL, as pessoas em situação socioeconómica frágil foram mais fortemente abrangidas pela covid-19. As pessoas, por exemplo, que têm rendimentos inferiores a 25 mil euros têm maior risco de contrair o SARS-CoV-2 e de serem hospitalizadas.

De acordo com o documento, quanto maior o nível de vida, mais são aqueles que aderem à vacina anti-covid e, como consequência, são menos os que deste grupo foram hospitalizados devido a complicações causadas pela infeção. O nível de vida é, assim, um dos fatores principais relativamente às contaminações, a par da idade e do sexo, mas também do país de origem.

O estudo aponta que as pessoas que nasceram em Portugal sofreram mais infeções. No entanto, proporcionalmente, houve menos hospitalizações, o que, segundo os peritos, deve-se à alta taxa de vacinação junto da comunidade portuguesa residente no Luxemburgo.

Mulheres foram as mais infetadas

As pessoas oriundas da ex-Jugoslávia sofreram, no entanto, muitas infeções e também tiveram igualmente muitas hospitalizações, o que em muitos casos levou à morte dos infetados desta nacionalidade.

O estudo aponta ainda que as mulheres foram o género onde se registaram mais infeções, mas também elas sofreram menos hospitalizações.

No total, houve mais óbitos no género masculino, mesmo que o número de infeçoes tenha iso inferior ao das mulheres.

O estudo foi conduzido entre 1 de março 2020 a 27 de outubro 2021, ou seja, antes da vaga Omicron.

