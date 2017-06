Portugueses no Luxemburgo recolhem donativos para ajudar Portugal

Os portugueses no Luxemburgo não ficaram indiferentes à tragédia que se abateu em Portugal. Nas redes sociais, cidadãos anónimos estão a recolher bens de primeira necessidade para ajudar as vítimas dos fogos em Pedrógão Grande. As associações portuguesas no Grão-Ducado também responderam à chamada.

Maggy Almeida não conseguiu ficar de braços cruzados. No domingo, horrorizada com as notícias dos fogos em Portugal, decidiu criar uma página no Facebook para recolher bens para ajudar as vítimas. Maggy, que nasceu no Luxemburgo, tem dois primos a combater os fogos em Pedrógão Grande, da corporação de bombeiros voluntários de Mortágua. Ligou para lá e perguntou como podia ajudar. “Disseram-me que precisavam de roupas para crianças e adultos e roupas de cama”, conta ao Contacto.

Um dia depois, decidiu associar-se a outro grupo criado por portugueses no Facebook. A página “Ajuda a Portugal” foi criada na segunda-feira por Fernanda Quintas e Sérgio Silva. Em pouco mais de 24 horas, o grupo organizou 13 pontos de recolha de bens em várias zonas do país, de Diekirch a Differdange, e a resposta, garantem, está a ser um sucesso. “Eu estou no ponto de recolha em Dudelange e ontem à noite já vieram 12 pessoas entregar coisas”, conta Aline Miguel, uma das voluntárias. “Trazem roupa de cama, almofadas. sapatos, medicamentos para as queimaduras, tudo o que é necessário”, conta.

O grupo contactou a Caritas em Portugal e os bombeiros de Leiria e Coimbra para saber quais são as principais necessidades. Até sábado, vão recolher vestuário, medicamentos e equipamento para os bombeiros, como máscaras e mangueiras. O material recolhido deverá seguir já no domingo para a Cruz Vermelha de Maiorca, na Figueira da Foz, disse ao Contacto João Mateus, um dos voluntários. O transporte é feito “por uma empresa de transportes portuguesa, a título gratuito”, explica, e os bens vão ser distribuídos pela Cruz Vermelha local.



Associações unem-se para ajudar

As associações portuguesas no Luxemburgo também estão a mobilizar-se para ajudar as vítimas dos fogos que fizeram 64 mortos e mais de uma centena de feridos. “Luxemburgo ajuda Pedrógão Grande” é o lema adotado para a iniciativa. Associações como o Centro de Apoio Social e Associativo (CASA), a Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) ou a Associação da Bairrada vão recolher donativos durante as festas que já estavam agendadas no calendário. “Vamos aproveitar os eventos que temos e depois, mais tarde, vamos organizar um grande evento de solidariedade”, disse ontem ao Contacto José Trindade, presidente do CASA. O evento poderá realizar-se a 9 de julho, em local ainda a determinar.

Para já, as associações vão recolher donativos durante as festas que já estavam planeadas, exclusivamente em dinheiro. O CASA é o primeiro, já durante a festa nacional do Luxemburgo, na quinta-feira, num stand em frente à igreja do Sacré-Coeur, na capital. Depois, volta a fazê-lo durante a festa do CASA, a 23 de junho, em Kinnekswiss, no parque municipal da cidade do Luxemburgo. As marchas de São João, em Esch-sur-Alzette, dias 24 e 25, também vão ter uma urna onde os interessados podem deixar donativos. O mesmo sucede na festa da Associação da Bairrada, em Galgebierg, em Esch-sur-Alzette, dias 1 e 2 de julho.

O movimento associativo vai abrir contas na Caixa Geral de Depósitos e no BCP no Luxemburgo, para as quais poderão ser transferidos donativos. Os números de contas serão divulgados na Rádio Latina, no Contacto, nas redes sociais e nos eventos das entidades solidárias com esta causa.

A Caritas no Luxemburgo também abriu uma conta para ajudar as vítimas dos fogos (CCPL – IBAN LU34 1111 0000 2020 0000, com a referência “Portugal”).

P.T.A. / JLC