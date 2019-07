“Reforçamos que todo o dinheiro doado e que não for utilizado para o tratamento da Matilde, será doado às famílias com outras ‘Matildes’, afirmam os pais da bebé Matilde.

Portugueses no Luxemburgo ajudam outras 'Matildes'

A Pastelaria Dalipain, em Bonnevoie, vai manter a campanha de ajuda à bebé Matilde ou às outras bebés que têm a mesma doença grave e que necessitam de “todo o apoio possível”.



“Dia 11 de julho todo o dinheiro que a pastelaria fizer vai ser doado para a conta da bebé Matilde”, anunciou ao Contacto, Daniel Teixeira, o proprietário da pastelaria Dalipain, há dois dias.

Porém, graças à gigante onda de solidariedade dos portugueses para com esta bebé doente, de dois meses e meio, os seus pais conseguiram já angariar os dois milhões de euros necessários para pagar o medicamento que a Matilde precisa para se salvar e tentar ter uma vida sem sintomas da doença. E que agora o governo português vai pagar.

Mesmo assim, Daniel Teixeira mantém a campanha na sua pastelaria Dalipain, na rue de Bonnevoie, nº 80, no centro da cidade.

“Se não for para ajudar a Matilde será para ajudar as outras bebés 'Matilde' que existem em Portugal e também precisam tanto na nossa ajuda”, garante este português, convidando assim os portugueses e quem desejar, a aparecerem na sua pastelaria no próximo dia 11, para com o que consumirem contribuírem para a campanha. “Todo o dinheiro em caixa será depositado na conta de solidariedade da bebé especial Matilde”, garante o proprietário.

“Reforçamos que todo o dinheiro doado e que não for utilizado para o tratamento da Matilde, será doado às famílias com outras ‘Matildes’, afirmam Miguel e Carla Sande, os pais da bebé na sua página do Facebook ‘Matilde, uma bebé especial’. Desesperados, estes pais pediram ajuda, através da conta solidária, para conseguir o medicamento mais caro do mundo, de 1,9 milhões de euros para salvar a sua filha, para tratar a grave e rara doença de Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo 1, de que sofre a bebé. Em Portugal, há outras nove ‘Matildes’, segundo a Associação Portuguesa de Neuromusculares.

Os portugueses responderam ao apelo e os pais da menina conseguiram reunir o montante necessário para pagar este medicamento, o Zolgensma, que só está aprovado nos EUA.

Agora, o governo português, através do Hospital de Santa Maria, onde a Matilde está internada e do Infarmed, irá ajudar a bebé a conseguir o medicamento, através de todos os procedimentos legais e comparticipará a 100% o novo fármaco. Neste momento, a bebé está demasiado fraca para viajar para os EUA para receber o tratamento.

A chegada do fármaco irá demorar mais do que uma semana, dado que o Zolgensma ainda não está aprovado na Europa, pela Agência Europeia do Medicamento, nem pelo estado português para ser disponibilizado cá.

É também a pensar nestes bebés que Daniel Teixeira quer manter a campanha de ajuda. “Esta doença é muito grave e os pais das outras Matildes também precisam da nossa ajuda e solidariedade. Se não for para ajudar a Matilde, que foi como tudo começou, que seja para ajudar estes outros bebés”, vinca o dono da Pastelaria Dalipain salientando que estes pais também devem estar desesperados.

