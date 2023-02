É o segundo ano consecutivo que Portugal ocupa o primeiro lugar da lista.

Luxemburgo 2 min.

Migração

Portugueses foram os cidadãos da UE que mais se mudaram para o Luxemburgo em 2022

Ana Patrícia CARDOSO É o segundo ano consecutivo que Portugal ocupa o primeiro lugar da lista.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros apresentou recentemente o balanço da imigração no Luxemburgo, em 2022, e Portugal continua a ocupar um lugar de destaque.



Tal como aconteceu em 2021, o país manteve-se como a principal nação europeia de novos residentes que receberam o certificado de registos. Em números absolutos foram 4.626 portugueses a registar-se o país, 26% do total de registos.

França (3.721, quase 21%) e Itália (2.388, 13,45%) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Por ordem decrescente, também fazem parte da lista, Espanha, Bélgica, Alemanha, Roménia, Polónia, Grécia e Irlanda.

Os números de 2022 seguem a tendência de 2021, em relação aos cidadãos imigrantes da União Europeia, de um "retorno à normalidade" com valores comparáveis aos anos anteriores a 2020, antes da crise pandémica.

No total, em 2022, a Direção de Imigração do Ministério dos Negócios Estrangeiros processou 17.759 certificados de registo (attestations d'enregistrement) emitidos pelas administrações municipais a cidadãos da UE, do Espaço Económico Europeu (EEE) - Islândia, Liechtenstein e Noruega - e Suíça.

Tabela: Ministério dos Negócios Estrangeiros

Autorização permanente

No que diz respeito a autorizações para residência permanente (attestations de séjour permanente) [concedida após 5 anos de residência ininterrupta no país], notou-se uma ligeira descida nos números. Em 2022, foram emitidas 3.923 para cidadãos elegíveis da UE, contra 4.043, em 2021, e 4.100 em 2020.

Número de refugiados em 2022 foi uma tarefa "que nunca tínhamos tido antes" Ministro dos Negócios estrangeiros admite que 2022 foi o ano mais desafiante relativo ao acolhimento de refugiados, impulsionado pela guerra na Ucrânia.

No mesmo período, a direção emitiu 1.479 primeiras autorizações de residência (cartes de séjour) a nacionais de países terceiros, bem como familiares de nacionais da UE ou luxemburgueses, face a 1.663, em 2021, e 1.521, em 2020).

Destes, 309 foram emitidos a pessoas que anteriormente eram titulares de outro título de residência e tiveram uma alteração da sua situação administrativa. As restantes 1.170 autorizações foram emitidas como primeiro documento de residência no Luxemburgo.

O Brasil ocupa o primeiro lugar de autorizações de residência (292, 19,74% do total, seguido de Cabo Verde, com 121 (8,18%). Pela primeira vez, a Rússia ficou em terceiro lugar, com 67 (4,53%).





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.