Horta Osório e António Simões são os dois portugueses falados para liderar o HSBC, um dos maiores bancos do mundo.

Portugueses excelentíssimos

É considerado o 3° maior banco do mundo. Com um valor estimado que ultrapassa os 2,4 biliões de euros, o HSBC vai ter um novo CEO. Entre os nomes mais falados para liderar esta mega banco estão dois portugueses: António Horta Osório, que lidera o Lloyds Bank, e António Simões, que gere a operação europeia do HSBC. Também no setor automóvel, Carlos Tavares lidera o 4° maior grupo automóvel do planeta, que resultou da fusão da Fiat Chrysler com o grupo francês PSA, fabricante da Peugeot.

Os gestores da diáspora portuguesa marcam pontos em vários setores de atividade um pouco por todo o planeta. É também um português, David Simas, que dirige a Fundação Obama que angaria mais de 200 milhões de euros por ano. Depois há a portuguesa Inês Caldeira, a executiva que dirige a operação da L’Oréal na Tailândia, uma empresa com um rendimento anual de 40 mil milhões de euros. António Guterres é secretário-geral das Nações Unidas.

A comunidade da diáspora tem milhões de portugueses nos quatro cantos do mundo que se destacam nas suas áreas de atividade. Merecem, como todos os outros, ser bem acolhidos.

Mas esta edição do Contacto revela o contrário: exemplos de como os portugueses não devem ser tratados. É também para contar a história deles que o jornalismo existe, e, esta semana, trazemos-lhe relatos na primeira pessoa de quem foi burlado por anúncios falsos de arrendamento no Luxemburgo. Há muito a fazer para regular o mercado imobiliário numa capital europeia onde é difícil conseguir uma casa para alugar.

Nas nossas páginas pode ainda ler como a tempestade Ciara afetou o Luxemburgo. Um relato de dois repórteres do Contacto que percorreram o país para conhecer os efeitos da tempestade. Encontraram um cenário que revela que os bombeiros e as forças de segurança funcionaram na resposta à intempérie que deixou um rasto de destruição nalguns dos países europeus por onde passou.

Como um furacão foi o efeito deixado pela divulgação do relatório Waringo na gestão da monarquia luxemburguesa. Xavier Bettel veio exigir mais transparência e anunciar medidas de supervisão. Neste edição revelamos como funciona a corte e o que aponta o relatório que veio abalar a monarquia luxemburguesa.

Para que a humanidade nunca se esqueça, o Contacto apoia duas exposições que inauguram, em breve, e que mostram o que foi a vida dos judeus no Holocausto. A propósito destas exposições entrevistámos duas sobreviventes do nazismo, com mais de 90 anos, que se reencontraram no Luxemburgo e que nos contam como o nazismo marcou as suas vidas . Duas exposições a não perder.