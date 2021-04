Há atualmente 94.335 portugueses a residir no Grão-Ducado.

Portugueses continuam a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo

Durante o ano de 2020, gravemente afetado pelo vírus, a população do Grão-Ducado aumentou em 8.622 pessoas, totalizando agora 634. 730 residentes, de acordo com o novo estudo demográfico divulgado pelo Statec.

Destes, 229.456 são estrangeiros, sobretudo oriundos dos estados-membros da União Europeia (81,5%). Os 94.335 portugueses (31,5%) continuam a representar a maior comunidade estrangeira, seguida pelos franceses (48.502) e italianos (23.532). Entre luxemburgueses com pelo menos duas nacionalidades, a portuguesa também é a mais comum (25.7%).

A população estrangeira tem vindo a aumentar ao longo das últimas décadas no Luxemburgo, de 26,3% em 1981, para 47,2%, em 2021. No entanto, esta percentagem diminuiu ligeiramente desde 2018 (47,9%), na sequência do impacto das naturalizações.

Em 2020, houve um aumento de nascimentos, quando comparado com 2019. Foram 6.459, ou seja, mais 3,7%, em relação ao ano anterior. No entanto, o número de mortes também sofreu um aumento, sobretudo devido ao impacto da covid-19. O ano passado, registaram-se 4.609 mortes no Luxemburgo, mais 7,6% que em 2019.



A densidade da população, isto é, o número médio de habitantes por km2, aumentou drasticamente nos últimos quarenta anos, de 145 pessoas, em 1981, para 245, e 2021.



Há sete anos que há mais de homens do que mulheres no Luxemburgo. Atualmente, esta proporção é de 50,3% para 49,7%, respetivamente.









