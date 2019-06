Marcelo Rebelo de Sousa já manifestou o apoio ao estudante Miguel Duarte que também está acusado em Itália, por salvar milhares de refugiados. "Só é de louvar o comportamento adotado pelo nosso compatriota e de acompanhar a posição do Governo de apoio a esse compatriota", disse o Presidente. O ministro dos Negócios Estrangeiros português relembrou que o ano passado uma portuguesa do Luxemburgo foi condenada, por um caso semelhante, na Grécia.

Portuguesa do Luxemburgo condenada por salvar vidas

O caso foi relatado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a propósito das acusações do parlamento italiano que agora recaem sobre o jovem português Miguel Duarte, por ter salvo milhares de refugiados que se afogavam nas águas do mediterrâneo, e que o podem levar à prisão.

Este governante português revelou que houve um caso semelhante, no ano passado, e que acabou mesmo em condenação, pelo Tribunal de Atenas, Grécia.

“Em 2018 tivemos um problema semelhante [ao de Miguel Duarte] porque uma jovem portuguesa que reside no Luxemburgo foi acusada na Grécia por auxílio à imigração ilegal e prestámos apoio. Ela foi julgada em Atenas e acompanhámos o julgamento”, contou Augusto Santos Silva. O governante adiantou que a jovem acusada tinha advogado próprio e foi condenada por aquele tribunal: “O processo terminou com uma pena suspensa e uma conversão em multa, que ela entendeu pagar”.

O ministro recordou este caso para explicar como Portugal poderá agora ajudar o estudante Miguel Duarte, de 26 anos. O português se for acusado de auxílio à imigração ilegal, pelo tribunal italiano, poderá incorrer de uma pena de prisão até 20 anos.

Augusto Santos Silva informou que no apoio por parte do seu ministério, e por se tratar de um português no estrangeiro, “há três planos” em cima da mesa: “auxílio consular e judicial, cooperação judiciária entre os países e instrumentos diplomáticos”.

A acusação, ainda não formalizada, foi feita pelo parlamento italiano a este português, e aos outros tripulantes de uma embarcação de ajuda humanitária no Mediterrâneo, da ONG alemã Jugent Rettet, que salvou a vida a cerca de 14 mil refugiados, cujos barcos sobrelotados em que viajavam naufragavam naquelas águas.

Uma acusação que os governantes portugueses dizem não entender e que por isso já mostraram o seu apoio a Miguel Duarte.

O Presidente da República não tem escondido a sua indignação e perplexidade pela tomada de posição italiana: “Nem percebo aquilo de que se está a falar, porque no direito português, se alguém se encontra em situação de risco de vida, quem tenha possibilidade de salvar a vida tem o dever de auxiliar”.

Em declarações feitas ao Observador, Marcelo foi muito claro: “Só é de louvar o comportamento adotado pelo nosso compatriota e de acompanhar a posição do Governo de apoio a esse compatriota”. Miguel Duarte já agradeceu “a posição pública do presidente”, em declarações ao Expresso.

O português e os nove tripulantes da embarcação ‘Iuventa’ foram constituídos arguidos por suspeita de ajuda à imigração ilegal, e o processo está em fase de investigação.

Para custear a defesa deste estudante português foi lançada uma campanha de crowdfunding pela plataforma ‘HuBB’ (Humans Before Borders) que pretendia angariar 10 mil euros. Só que até esta manhã já tinha recolhido 43 mil euros, de 2238 apoiantes, quando faltam 23 dias para terminar.



