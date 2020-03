Catarina Sousa tinha 51 anos e já vivia em São Tomé há doze anos.

Portuguesa assassinada em São Tomé

Catarina Barros de Sousa, de 51 anos, viajou para São Tomé e Príncipe há doze anos, para participar numa acção de voluntariado com crianças de rua. Segundo o Diário de Notícias, acabou por ficar pelo arquipélago, onde já lhe tinha sido concedida dupla nacionalidade.

“Muito ativa na comunidade e conhecida por todos”, foi encontrada esta segunda-feira pelo segurança do hotel que administrava, na Ponta Figo, no norte da ilha são-tomense, com indícios de um homicídio violento, disse à Lusa fonte policial.

Catarina Sousa, conhecida como “a mulher da motorizada”, segundo reportagem do Diário de Notícias, depois do voluntariado que a levou até ao arquipélago africano, chegou a trabalhar em diversas locais, como a empresa de aviação Africa's Connection. “Foi durante anos a guia turística na Corallo, a empresa de chocolate. Fazia as visitas guiadas e era, por isso, conhecida de todos e de muitos turistas que passaram por São Tomé”, citam fonte próxima.

O dono do hotel diz que tem acompanhado as autoridades e que há suspeitas, difundidas na imprensa local, que o autor do crime seja um funcionário. Fonte local disse ao Contacto que na comunidade falam da possibilidade de assalto. A RTP África adiantou que o funcionário que alertou para o corpo encontrado foi detido, considerado suspeito.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de São Tomé.

