Português no Luxemburgo participa em conferência-debate sobre 10 de junho

Henrique DE BURGO

O funcionário português na sede do Parlamento Europeu em Kirchberg, João Carlos Durão, é um dos participantes de uma conferência-debate digital sobre o 10 de junho, organizada pelo Partido Socialista (PS) e que conta com representantes das comunidades portuguesas.

A conferência, intitulada "Portugal de hoje pelo olhar das comunidades portuguesas", vai ser transmitida pelas 17h desta quarta-feira, na rede social Facebook do PS. Além do arquiteto de sistemas informáticos que trabalha em Kirchberg, o evento vai contar com participantes de França, Suíça, África do Sul, Brasil e Canadá, sendo o debate moderado pelos deputados socialistas eleitos pelos círculos da Europa, Paulo Pisco, e Fora da Europa, Paulo Porto.

A conferência inclui ainda uma comunicação a cargo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e vai ser encerrada pelo secretário-geral adjunto dos socialistas, José Luís Carneiro. Segundo o PS, os participantes "irão dar a sua visão sobre o Portugal de hoje, bem como a sua visão para o futuro do país".



