Português é uma das vítimas mortais do acidente na N31. Família pede ajuda para pagar trasladação

Carlos Loureiro, de 44 anos, foi uma das vítimas mortais do acidente na N31 na madrugada de domingo. A família está a apelar nas redes sociais à "ajuda de todos para que possam realizar o processo de trasladação".

"A família agradece a todos o apoio e mensagens recebidas nesta hora difícil e apela a ajuda de todos para que possam realizar o processo de trasladação", lê-se no post publicado na página da rede social Facebook da União das Freguesias de Sameice e Santa Eulália, de onde é natural o cidadão português.

"Queremos ajudar a família a trazer o Carlos para Sameice e toda a ajuda será bem-vinda!", lê-se ainda no apelo.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou à agência Lusa a morte de um cidadão nacional em Bascharage, no Luxemburgo.

“O caso está a ser acompanhado pelo Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, que está em contacto com a família deste cidadão nacional, a quem prestou condolências em nome do Governo português e manifestou disponibilidade para prestar o apoio necessário no âmbito das competências dos postos consulares”, lê-se no esclarecimento solicitado pela Lusa.

A colisão entre os dois veículos ligeiros entre Bascharage e Linger deu-se por volta das 2h40. De acordo com as informações das autoridades, o condutor que viajava na direção de Bascharage atravessou a faixa de rodagem em sentido contrário, perto do túnel de 'Biff' e colidiu com um outro veículo que circulava em sentido contrário.



Dois mortos em acidente na N31 no domingo Estrada esteve encerrada ao trânsito durante algumas horas.

O motorista de 22 anos de idade deste último veículo, uma mulher residente em França, não resistiu aos ferimentos graves no local do acidente. O passageiro do veículo que circulava em direção a Bascharage também acabou por morrer. Era Carlos Loureiro e vivia em Dudelange.

Já o condutor testou positivo no teste de álcool e foi detido por ordem do Ministério Público. A polícia forense está a investigar as circunstâncias exactas do acidente. Duas outras pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos graves.

(Notícia atualizada às 17:16 com declarações de fonte do MNE português).





