Ricardo Dionísio, avançado português que se tem notabilizado ao serviço do Racing Luxembourg, quer garantir esta quarta-feira uma vitória frente ao FC Differdange e assegurar a presença na final da Taça do Luxemburgo em futebol.

Português do Racing quer ganhar a Taça

Com 20 anos, Ricardo é uma das revelações do campeonato da elite luxemburguesa desta época, sonhando fazer história com a conquista do troféu no estádio Josy Barthel, dia 27 de maio: “A equipa está unida e bastante motivada. Nos últimos jogos temos provado que estamos num excelente momento de forma e que queremos conquistar este troféu.”, vinca.

“Muitos atribuem maior favoritismo ao Differdange, uma equipa experiente e que venceu a prova por diversas vezes nos últimos anos, mas acredito que temos todas as condições para ganhar. Seria uma bela recompensa para a época que começou muito mal, mas melhorou radicalmente depois da chegada do novo treinador, em novembro do ano passado”, reforça.

Com alguns golos apontados no campeonato e na taça, o jovem ponta-de-lança luso da equipa da capital tem ganho evidência e já despertou o interesse por parte de vários clubes.

Internacional pelo Luxemburgo dos sub-14 aos sub-19, Ricardo Dionísio encontra-se vinculado à equipa da capital por mais uma época, mas não enjeita a possibilidade de dar um ’salto’ qualitativo na carreira: “Sou jovem e ambicioso. Vou trabalhar muito para um dia tentar ser profissional”, garante.



