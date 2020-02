As autoridades luxemburguesas já abriram um inquérito para apurar em que circunstâncias deflagraram as chamas que atingiram o primeiro andar do edifício da Rue d'Esch, em Sanem.

Português de 46 anos morre num incêndio em Sanem

As autoridades luxemburguesas já abriram um inquérito para apurar em que circunstâncias deflagraram as chamas que atingiram o primeiro andar do edifício da Rue d'Esch, em Sanem.

A morte do homem de 46 anos foi confirmada na manhã deste sábado pelos serviços de emergência que foram acionados pouco depois das 2h da manhã da madrugada. A vítima mortal tinha nacionalidade portuguesa. Outra pessoa ficou ferida e estará no hospital a receber cuidados médicos.

CGDIS

De acordo com as autoridades, as seis corporações de bombeiros depararam-se, à chegada, com "um incêndio desenvolvido no primeiro andar do edifício com o risco de se espalhar para os outros andares e para o edifício adjacente".

CGDIS

A RTL avança que alerta foi dado pelo português que não escapou às chamas.

Segundo o 112, a vítima estava no apartamento do primeiro andar que foi severamente afetado pelo incêndio. Reportado às 2h16, só foi extinto por volta das 3h45.

Além dos bombeiros, a polícia e um grupo de apoio psicológico estiveram no local, assim como um vereador da comuna de Sanem.