Portugal volta a marcar presença na Feira do Estudante do Luxemburgo

Manuela PEREIRA A Feira do Estudante (Studentefoire, em luxemburguês) realiza-se nos dias 7 e 8 de novembro, na LuxExpo The Box, em Kirchberg.

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo e a Coordenação de Ensino Português voltam a marcar presença ao vivo na Feira do Estudante. O ‘stand’ das instituições portuguesas engloba, entre outros, delegados de várias universidades e institutos politécnicos que vêm de Portugal.

No âmbito do certame haverá uma sessão de informação sobre o acesso ao ensino superior em Portugal. Os esclarecimentos vão ser prestados no dia 8 de novembro, na sede do Instituto Camões, em Merl. A sessão está marcada para as 19:00, na presença de representantes da Direção-Geral do Ensino Superior de Portugal.

A Feira do Estudante é organizada há 33 anos pelo Centro de Documentação e de Informação sobre o Ensino Superior (CEDIES), para dar a conhecer aos jovens as propostas das universidades do Luxemburgo, de Portugal e de outros países, naturalmente.

Para os alunos do ensino secundário, que querem continuar a estudar, a feira facilita o contacto e o acesso à informação das instituições do ensino superior, representadas no LuxExpo.

A entrada é livre na Feira do Estudante, aberta ao público nos dias 7 e 8, das 10:00 e as 18:30, na LuxExpo.