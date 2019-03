Os portugueses que estiverem de férias no Luxemburgo vão poder levantar uma receita médica eletrónica do Serviço Nacional de Saúde em qualquer farmácia do Grão-Ducado, mas só a partir do mês de julho.

Portugal vai partilhar dados clínicos com Luxemburgo a partir de julho

O objetivo passa por estender a partilha de informação também à tomografia computorizada (TAC) e ao raio-X.

De acordo com a edição de ontem do jornal Diário de Notícias, o Luxemburgo faz parte de uma pequena lista de cinco primeiros países com os quais Portugal vai passar a partilhar dados de saúde dos seus cidadãos.

A lista inclui a Finlândia, Estónia, República Checa e Croácia. Espanha será incluída no próximo ano e França em 2021.



Nesta primeira fase, além das receitas eletrónicas no telemóvel, os turistas e emigrantes portugueses têm ainda a possibilidade de autorizar a partilha de dados básicos de saúde, como vacinas e alergias.



Futuramente, o objetivo passa por estender a partilha de informação à tomografia computorizada (TAC) e ao raio-X, refere o Diário de Notícias.



