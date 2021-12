A partir do fim de semana de 18 e 19 de dezembro começam a ser vacinadas as crianças mais velhas (11 e 10 anos) e de risco. Processo termina a 13 de março, já com a segunda dose. As crianças não vacinadas não serão obrigadas a fazer testes.

Portugal. Vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos arranca a 18 de dezembro

Paula DE FREITAS FERREIRA

As crianças dos 5 aos 11 anos vão ser vacinadas contra a covid-19 em Portugal a partir do fim de semana de 18 e 19 de dezembro, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. Na próxima segunda-feira abre o auto-agendamento para que os pais possam inscrever os filhos para serem vacinados. Haverá, por isso, uma paragem na vacinação de adultos nos fins-de-semana destinados à inoculação das crianças.

O secretário de Estado anunciou ainda que, a partir de segunda-feira, estará aberto ao autoagendamento para a toma da vacina e que as crianças com comorbilidades terão prioridade na vacinação, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica.

Nestes casos, basta que se dirijam aos centros de vacinação, explicou Lacerda Sales, adiantando que nestes dias não haverá vacinação de adultos nestes centros, com o objetivo de “criar condições para que o processo decorra com tranquilidade”, afirmou.

“Temos um plano, temos logística, temos excelentes profissionais de saúde e confiança para o aplicar”, garantiu ainda o secretário de Estado.

Segundo referiu, com esta vacinação, pretende-se “proteger as crianças da doença”, mas também dos “efeitos nefastos” que esta pandemia representa ao nível do seu bem-estar emocional e social e nas suas aprendizagens.

Vacinação não é obrigatória

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, disse, em conferência de imprensa, que não vai existir diferenciação entre crianças vacinadas e não vacinadas, uam vez que a vacinação não é obrigatória.

"Nunca aconteceu nenhuma atitude discriminatória em relação a quem não se vacina. Não vejo nenhum motivo para que isso passe a acontecer neste grupo dos 5 aos 11 anos", disse Graça Freitas.

As crianças não vacinadas não serão obrigadas a fazer testes para aceder a certos espaços e atividades, apenas os pais.

DGS divulga esta sexta-feira parecer da Comissão Técnica de Vacinação

Na conferência de imprensa, o secretário de Estado adiantou também que compreende as dúvidas dos pais sobre este processo e que, por isso, a Direção-Geral da Saúde divulgou esta sexta-feira o parecer da Comissão Técnica de Vacinação e os documentos de suporte.

Esta divulgação pretende que os “pais das 600 mil crianças destas idades tenham acesso à informação com rigor, com transparência e com verdade”, disse.

Calendário de vacinação em Portugal:

Crianças de 11 e 10 anos : 18 e 19 de dezembro

Crianças entre os 9 e os 7 anos: 6,7,8 e 9 de janeiro

Crianças entre os 6 e 7 anos: 15 e 16 de janeiro

Crianças com 5 anos: 22 e 23 de janeiro

Segundas doses: entre 5 de fevereiro e 13 de março

(Com Agência Lusa)

