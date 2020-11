A partir de dia 5 de novembro, 70% da população portuguesa vai voltar a ter restrições à circulação. Veja se os seus familiares vivem numa das áreas afetadas.

Portugal. Saiba quais são os 121 concelhos em confinamento parcial

O primeiro-ministro António Costa anunciou sábado à noite novas medidas para combater a epidemia em Portugal. Os concelhos em que nos últimos 14 dias se registem diariamente 240 casos ou mais por 100 mil habitantes vão ficam em confinamento parcial por 15 dias. A partir de dia 5 de novembro é o que irá acontecer a 121 concelhos portugueses, nomeadamente aos de Lisboa e Porto.



Com os números a sofrer grande aumentos, ainda sábado registaram-se mais 4007 novas infeções e 39 mortes, os hospitais portugueses estão já em dificuldades para atender todos os doentes, covid-19 e não covid-19 pelo que o primeiro-ministro decidiu adotar novas restrições.

Recorde-se que até 6h00 de dia 3 de novembro está em vigor a proibição de circular entre concelhos para combater o aumento de infeções neste período de Todos os Santos. A partir de dia 5 entra em vigor o confinamento parcial.

As restrições

Durante o confinamento parcial as populações vão poder continuar a ir trabalhar, os estudantes a ir para a escola. Os restaurantes vão continuar abertos, mas até às 22h30 e cada grupo terá um máximo de seis pessoas. O comércio está aberto até às 22h00 e continua a realizar-se eventos culturais. O uso da máscara, distanciamento social é obrigatório. António Costa apela também ao uso da APP 'Stayaway Covid' para facilitar o trabalho das equipas de rastreamento de contactos.

Aqui ficam os 121 concelhos portugueses que vão estar em confinamento parcial concelhos com risco elevado de transmissão da Covid-19, aos quais se vão aplicar estas novas medidas de combate à pandemia:

A

Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja;

B

Baião, Barcelos, Barreiro, Batalha, Beja, Belmonte, Benavente, Borba, Braga, Bragança;

C

Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, Constância, Covilhã;

E

Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães;

I

Idanha-a-Nova;

L

Lisboa, Loures;

M

Macedo de Cavaleiros, Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, Mondim de Basto, Montijo, Murça;

O

Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar;

P

Palmela, Paredes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Pinhel, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhos;

R

Redondo,Ribeira da Pena,Rio Maior;

S

Sabrosa, Santa Comba Dão, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tabuaço;

T

Tondela, Trancoso, Trofa;

V

Vale da Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa, Vizela.

Dia 30 de novembro será anunciada a nova lista de concelhos em confinamento parcial. António Costa não descarta a hipótese de colocar todo o país em confinamento geral nos primeiros 15 dias de dezembro, por causa dos dois feriados que existem nesse período e que possibilitam mini-férias, se a epidemia não diminuir. Para que se possa salvar a quadra festiva, afirmou.

