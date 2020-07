A próxima Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2021, foi um dos temas da reunião do ministro da Economia e Cooperação, Franz Fayot e com a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro.

Portugal promove cooperação triangular do Luxemburgo com Cabo Verde e Moçambique

O ministro da Economia e Cooperação, Franz Fayot e Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal estiveram hoje reunidos. Um dos temas em análise foi a próxima Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que decorrerá de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2021. Durante a reunião, Portugal discutiu a sua parceria estratégica de cooperação com Cabo Verde, país parceiro prioritário da cooperação do Luxemburgo, e Moçambique, ao mesmo tempo que levantou a possibilidade de cooperação triangular entre Portugal e o Luxemburgo com estes dois países respectivos. Além disso, Franz Fayot e Teresa Ribeiro tiveram uma troca de pontos de vista sobre a nova arquitectura de financiamento para o desenvolvimento a nível da União Europeia. Durante o encontro salientaram, ainda, a importância do Banco Europeu de Investimento (BEI) neste contexto para assegurar a coerência das políticas de desenvolvimento da União Europeia.

