Depois da polémica escolha, Francisca Van Dunen explicou, em sede de Comissão Parlamentar, que a indicação do procurador europeu foi feita pelo Conselho Superior do Ministério Público .

Portugal. Ministra nega interferência na escolha de procurador no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Depois da polémica escolha, Francisca Van Dunen explicou, em sede de Comissão Parlamentar, que a indicação do procurador europeu foi feita pelo Conselho Superior do Ministério Público .

A ministra portuguesa da Justiça garantiu ontem no Parlamento que a nomeação do procurador europeu destacado para o Luxemburgo em representação de Portugal, José Guerra, não teve qualquer interferência do Governo e que foi uma opção do Conselho Superior do Ministério Público.

Depois da polémica escolha, Francisca Van Dunen explicou, em sede de Comissão Parlamentar, que a indicação do procurador europeu foi feita pelo Conselho Superior do Ministério Público e que o Governo apenas apoiou essa decisão depois de ter havido internamente um processo de seleção.

Recorde-se que o júri internacional escolheu a magistrada do Ministério Público, Ana Carla Almeida, que se encontra a investigar casos que envolvem personalidades ligadas ao partido que sustenta o atual Governo português. No entanto, foi o magistrado José Guerra que acabou por ser nomeado a 27 de julho, para um mandato de três anos.

A Procuradoria Europeia, órgão independente de combate à fraude, tem sede em Kirchberg e foi inaugurada a 28 de setembro.



Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.