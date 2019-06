O Ministério das Finanças considerou a ação prevista como desproporcionada.

Portugal. Governo ordena ao fisco cancelamento das inspeções a casamentos

O Ministério das Finanças considerou a ação prevista como desproporcionada.

O governo de António Costa ordenou no final desta semana ao fisco que cancelasse as ações de fiscalização que tinha previstas para casamentos no país. Em declarações ao jornal Público, o gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou que "deu ordem de cancelamento durante o dia de ontem [quinta-feira] no momento em que tomou conhecimento do agendamento das referidas operações".

Recentemente, uma investigação publicada pelo Jornal de Negócios dava conta de operações de fiscalização da entidade pública a celebrações de matrimónio por todo o país. As ações estavam planeadas decorrer entre o segundo fim de semana de junho e setembro, coincidindo com a altura em que estes eventos são mais frequentes no país.

Segundo o despacho a que o jornal teve acesso era dada ordem para fiscalizar empresas de catering, animação, aluguer de espaços, fotografia e floristas. Ao mesmo tempo, era pedido um reforço no número de inspetores para trabalhar em horário extra laboral, sobretudo aos sábados. O ministério de Centeno considerou esta operação "não proporcional". "Uma acção inspectiva que perturbe o normal funcionamento de uma cerimónia ou festa de casamento não pode ser considerada proporcional face ao objectivo de fiscalização de cumprimento de obrigações fiscais. Foi essa a orientação muito clara que foi transmitida à AT", respondeu o executivo por email ao Público.

Também recentemente, o fisco esteve envolvido