Portugal Expo recebeu cinco mil visitantes

A Portugal Expo, a feira anual de promoção de produtos e serviços portugueses, organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa (CCILL), recebeu cinco mil visitantes durante o fim de semana, um número que ficou aquém das expetativas, mas que Alexandre Bray, membro do comité de direção, justifica pelo bom tempo que se fez sentir no país e que afastou as pessoas do espaço em prol do ar livre.

O parque de exposições The Box, antiga Luxexpo, em Kirchberg, acolheu a segunda edição da Portugal Expo, uma feira que tem o objetivo de promover e aumentar as exportações portuguesas. A Portugal Expo é a única feira dedicada só a produtos e serviços portugueses. "Temos muitos portugueses, mas também temos franceses, belgas e luxemburgueses, disse ao Contacto Alexandre Bray. Foram cerca de 60 expositores que marcaram presença nesta segunda edição o que revela um crescimento do certame.



Estiveram presentes empresas do setor imobiliário e mobiliário, joalharia, cerâmica, artigos de luxo, alimentação, bebidas e turismo. Aliás, a ausência do Turismo de Portugal (TP) foi bastante notada. Alexandre Bray garante que o TP recusou o convite. "Mais uma vez notou-se a ausência do TP, o que obrigou a organização a desdobrar-se em explicações e pedidos de desculpa dos visitantes que questionaram a ausência", explicou o responsável.

Mas nem só empresas oriundas de Portugal vive a Portugal Expo. Aproximadamente 12 empresas sediadas no Luxemburgo e que comercializam bens e serviços portugueses fizeram-se representar. Um número que não satisfaz a organização. Para Alexandre Bray "o mercado fechado não funciona" e os empresários já instalados no Luxemburgo devem "mostrar-se, juntar-se à Câmara e não temer a concorrência" porque só assim se podem criar melhores condições e oportunidades de negócio.



Questionado sobre a importância deste género de eventos, Alexandre Bray garante que "pretende-se mostrar o que de melhor se faz em Portugal" num mercado em crescimento. Esta é uma forma das empresas exportadoras mostrarem-se, atingindo o consumidor final ao mesmo tempo que estabelecem contactos profissionais. O Contacto falou com alguns empresários que se mostraram desiludidos com a feira. Paulo Resende, do ramo do mobiliário disse que embora tenham sido procurados sobretudo por portugueses e particulares, esperava "interesse por parte dos empresários e profissionais do setor da construção civil".

Se o TP não se fez representar, a região do Algarve juntou uma comitiva de turismo e imobiliário que se mostrou muito satisfeita. Ana Paula, uma das representantes da região e ligada ao turismo habitacional garantiu que a procura e o interesse dos estrangeiros pela região foi muita e faz um balanço positivo da feira. "Basicamente procuram mais investimento em férias e aluguer de casa", garantindo ainda que "vão ser feitos negócios devido a esta representação".

Dos empresários radicados no Luxemburgo sobressai um produto: o vinho. As empresas mais conhecidas de comércio de vinhos, charcutaria e produtos gourmet fizeram-se representar. Fernando Andrade, empresário do ramo, faz também um balanço positivo da feira e explica que "só hoje [domingo] apareceram mais portugueses, nos outros dois dias foram mais visitantes de outras nacionalidades". Para o empresário, os vinhos portugueses "estão finalmente a ganhar reconhecimento e mercado no Luxemburgo". "Tem-se feito um grande trabalho, não apenas nosso, mas de todos os colegas da concorrência", explicou.



Sónia Alves, visitante, veio à feira para "matar saudades de Portugal". Já o colega, João Simões, garantiu que queria encontrar alguns vinhos " e que era o local indicado para tal".



Recém-casada com um francês, Ana Jordão garantiu que aproveitou a oportunidade para mostrar ao marido "o que se faz em Portugal, porque ele ainda não conhece o país".



De recordar que, entre 2013 e 2017, o volume médio de exportações portuguesas para o Luxemburgo foi de 580 milhões.