Situação diz respeito ao período entre 2011 e 2016, de acordo com dados do Eurostat.

Portugal é o país onde mais se agravou a diferença salarial entre homens e mulheres

Se na União Europeia as mulheres recebem, em média, salários 16,2% inferiores aos dos homens, Portugal tem a situação mais agravada do período entre 2011 e 2016, de acordo com o Eurostat, atingindo uma diferença de 17,5% - sétima maior entre países da União Europeia - após agravamento de 4,6%.

Estónia, República Checa e Alemanha são os países com piores desempenhos no capítulo da diferença salarial entre géneros. Roménia (-4,4%) e Hungria (-4%) foram os países onde, de acordo com a informação do Eurostat, maiores descidas se registaram em 2016.

No que diz respeito às profissões, as mulheres são mais em áreas como as limpezas, o ensino e os cuidados pessoais, enquanto os homens se distinguem em campos como a construção, a condução e a metalurgia.







