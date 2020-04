Cientistas de Lisboa estão a colabora com a equipa de Jöel Mossong, do LNS, na identificação das várias estirpes deste novo vírus. Um passo fundamental para a criação da vacina.

Portugal e Luxemburgo unidos na investigação do coronavírus

Paula SANTOS FERREIRA Cientistas de Lisboa estão a colabora com a equipa de Jöel Mossong, do LNS, na identificação das várias estirpes deste novo vírus. Um passo fundamental para a criação da vacina.

O epidemiologista Jöel Mossong revelou que o seu departamento no LNS, do Grão-Ducado, está a compartilhar informação com o bioinformático português Vitor Borges, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa, na sequenciação do genoma do novo coronavírus, fundamental para a elaboração de uma futura vacina.



“No Luxemburgo, já sequenciámos o genoma de nove estirpes do novo coronavírus, com a colaboração portuguesa do meu colega Vitor Borges, do INSA. Utilizámos o protocolo de sequenciação criado por eles para sequenciarmos os vírus encontrados aqui, no país”, explicou o chefe de departamento de epidemiologia do Laboratório Nacional de Saúde do Grão-Ducado (LNS) durante a entrevista ao Contacto.

A sequenciação destas estirpes do vírus, recolhidas pelos testes de diagnósticos aos doentes infetados, são muito importantes para identificar zonas de surto da doença e poder atuar no seu combate à propagação do vírus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.