Portugal e Irão discutem hoje presença nos 'oitavos'

Jogo realiza-se hoje às 20 na Mordovia Arena de Saransk.

A seleção nacional discute esta noite, a partir das 20, com o Irão a passagem aos oitavos de final do Mundial que decorre na Rússia até 15 de julho.

Com quatro pontos em dois jogos, Portugal partilha com a Espanha o comando do Grupo B, necessitando pelo menos de um ponto para garantir a qualificação com um dos dois primeiros classificados.



Fernando Santos reconheceu que a equipa portuguesa vai enfrentar "uma batalha dura" na luta pelo apuramento, enquanto Queiroz avisou que os iranianos não estão no Mundial para serem "simpáticos perdedores", deixando elogios a Portugal.



À mesma hora, os espanhóis defrontam a equipa marroquina que, somando duas derrotas, está já afastada da competição.

No Grupo A, às 16h jogam Arábia Saudita e Egito, entrando em campo à mesma hora uruguaios e russos que já estão apurados, faltando apenas definir quem será primeiro e segundo. Uruguai e Rússia vão enfrentar os apurados do Grupo B nos oitavos de final da prova.







