Esquece-se talvez que, quando a maioria dos emigrantes saíram do país, caixotes eram coisa inexistente e o lixo atirava-se para a rua.

Portugal é arrogante com os emigrantes. E isso só mostra um país tacanho

Antes de mudar de país eu também pensava assim. Que emigrante português no estrangeiro era bicho raro. Lá no sul da Europa congelaram-se demasiados preconceitos sobre os que partiram. É gente que chega em agosto com carros topo de gama alugados para impressionar os tolos das aldeias. É povo que ocupa as estradas com manobras perigosas, esgota os stocks de croissants nos supermercados, constrói casas com telhados para a neve nos lugares onde ela nunca cai – e depois forra as paredes a azulejos de cores garridas e enche os muros de esculturas de granito, sejam elas de santos e santinhos ou símbolos dos clubes de futebol.

Goza-se sem pudor com a mesclagem linguística, sobretudo de quem rumou a França, à Suíça e ao Luxemburgo. "Jean-Pierre, viens-ici se não levas uma bofetada", é capaz de ser uma das frases mais repetidas para gozar com os avecs. "Faz atenção" é outra, porque a expressão correta em português é "tem atenção". Se um português apanhar alguém que diz poubelle em vez de caixote de lixo, é certo e sabido que vai rir do erro. Esquece-se talvez que, quando a maioria dos emigrantes saíram do país, caixotes eram coisa inexistente e o lixo atirava-se para a rua.

As festinhas de agosto são todo um tratado sobre a arrogância. Queixa-se meio Portugal da música pimba de emigrante quando não dispensa dela nas urbanas festas de santos populares. Que as quermesses e as rifas e os leilões são sinal daquele Portugal inculto e rural que desapareceu.

Mas talvez não saibam que nessas pequenas coletas de dinheiro se compensam as políticas miseráveis da Segurança Social, que falha ainda mais na assistência aos mais fracos quando a geografia é o despovoado interior. De onde pensam que vem o dinheiro para as cadeiras de rodas e as obras nos lares de idosos no país que lamentamos estar ao abandono sempre que chega a época de incêndios?

Custa-me entender este paradoxo português de ser tão subserviente com alemães, franceses e americanos mas tão arrogante com os emigrantes portugueses que vivem na Alemanha, em França ou nos Estados Unidos. É de uma tacanhez de espírito impressionante, apercebo-me por estes dias. Até porque a primeira geração de emigrantes, a que viajou para fugir da ditadura, da miséria e da guerra, tende a desaparecer.

Os seus filhos conservam o gosto por Portugal, os que saíram na segunda vaga em 2015 também. Mas já não são a tal gente rude, sem estudos, que cristalizaram um Portugal tacanho e inculto. Não vão vir todos os meses de agosto. Nem vão pagar obras em lares de idosos no interior do país.

A anulação de 80 por cento dos votos da emigração portuguesa nas eleições legislativas da semana passada não é só "uma desconsideração lamentável", como diz o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Nem é acontecimento para provocar o triste espetáculo a que agora assistimos, em que toda a gente parece mais interessada em sacudir a água do capote do que em pedir humildemente desculpas.

O PSD, de quem partiu o zeloso cumprimento das regras, condena o resultado e leva o caso aos tribunais. O Governo emite um comunicado a dizer que esteve fora deste caso. E isso, para os emigrantes, vale pouco. Nas eleições mais participadas de sempre nos círculos da emigração, 80 por cento dos cidadãos viram o país dizer-lhes que não contavam. É triste, mas não é nada a que os emigrantes portugueses não estivessem habituados.

