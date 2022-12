Em 2021, quase 261.000 passageiros descolaram do aeroporto do Luxemburgo com destino ao Porto, enquanto 179.000 viajaram até Lisboa.

Eurostat

Porto e Lisboa são os destinos mais frequentes a partir do Findel

Susy MARTINS Em 2021, quase 261.000 passageiros descolaram do aeroporto do Luxemburgo com destino ao Porto, enquanto 179.000 viajaram até Lisboa.

Porto e Lisboa são os destinos mais frequentes a partir do aeroporto do Luxemburgo. Nada de muito surpreendente nesta conclusão de um estudo do gabinete europeu de estatísticas (Eurostat) já que os portugueses são a comunidade estrangeira mais importante no Grão-Ducado e Portugal é um país muito atrativo para os turistas.

Em 2021, quase 261.000 passageiros descolaram do Findel com destino ao Porto, enquanto 179.000 viajaram até Lisboa. Números que tornam estas duas cidades portuguesas líderes nesta classificação do Eurostat.

UE pede reforço de controlos no aeroporto do Luxemburgo Uma inspeção realizada pela União Europeia (UE) encontrou várias falhas nos controlos do aeroporto da capital do Grão-Ducado.

Em terceira posição surge a ilha espanhola de Palma de Maiorca, com quase 100.000 viajantes. Quanto a Londres, que ocupou o primeiro lugar em 2019, os dados apontam para 50.000 passageiros em 2021.

A pandemia da covid-19 fez com que as viagens de negócios diminuíssem consideravelmente, sendo que se recorre muito mais às videoconferências. Antes da pandemia, ou seja em 2019, Londres acolheu 422.000 passageiros provenientes do Luxemburgo, em comparação com 339.000 para o Porto e 312.000 para Lisboa.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.