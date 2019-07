Cientistas descobriram o 'segredo' da longevidade e o que faz certas espécies terem uma vida mais longa do que o homem.

Porque vivemos só 80 anos e as tartarugas 200?

Porque as borboletas vivem só uns dias, um humano vive em média 80 anos e uma tartaruga consegue chegar aos 200 anos? A longevidade é um dos maiores mistérios da ciência e o elixir da juventude uma ambição dos humanos.

Uma equipa de cientistas espanhóis deu agora um grande passo para a explicação de como as espécies envelhecem. “Encontrámos um padrão universal que explica a duração da vida das espécies”, declara ao jornal espanhol El Mundo María Blasco, coordenadora do estudo do Centro Nacional de Investigação Oncológica de Espanha(CNIO).

O segredo está nos telómeros. Ou melhor na velocidade a que eles diminuem. Os telómeros são o nosso relógio molecular. São pequenas estruturas de ADN e proteínas que se encontram nas pontas dos cromossomas e funcionam como uma capa protetora do nosso material genético. Só que cada vez que as células se multiplicam para reparar danos, os telómeros diminuem e as células envelhecem. E o homem e os animais ficam mais expostos a doenças. Ao longo da vida eles vão ficando mais curtos e incapazes de se regenerar e a célula vai deixando de funcionar normalmente.

Assim a longevidade de um ser vivo está diretamente relacionada com os comprimentos dos seus telómeros. Mas o segredo está na velocidade a que diminuem e crescem.

Tudo se passa nas pontas dos cromossomas

Só que, explica a cientista espanhola, até agora não se compreendia bem esta relação dos telómeros com a longevidade de cada espécie animal. “É que há espécies que possuem estas estruturas muito compridas e vivem pouco tempo, e outros que têm telómeros curtos e vivem muito mais”, disse a cientista. Ou seja, a equipa sabia que o comprimento inicial não determina a longevidade da espécie. Um rato tem os telómeros muito mais compridos do que os humanos e vive muito menos tempo, assinala María Blasco, chefe do Grupo de Telómeros do CNIO.

Ao comparar as espécies a equipa concluiu que o ritmo de diminuição dos telómeros é um potente indicador da duração da vida das espécies. É como uma fórmula matemática que estabelece que as espécies cujos seus telémeros diminuem mais rápido vivem menos.

A cientista pretende ampliar o estudo a outras espécies animais para obter mais dados. María Blasco refer por exemplo, o tubarão da Gronelânia que pode chegar a viver 400 anos, ou as tartarugas de Galápos que vivem cerca de 220 anos. Mas há também medusas que têm uma longevidade enorme, e há ainda uma esponja do mar que habita na Antártida que tem uma taxa de crescimento muito lenta e que pode viver até aos mil anos.

As doenças provocadas por telómeros doentes



Nos humanos, estas estruturas, que nos cromossomas são como as pontas dos atacadores dos ténis são determinantes para a longevidade. "As pessoas que têm alterações ou mutações na telómerase, morrem de modo prematuro devido a doenças como a fibrose pulmonar, hepática ou renal, que se produzem quando as células dos tecidos morrem e não se podem regenerar”, explica ao El Mundo, María Blasco. Esta perda de capacidade de regeneração dos tecidos pode ainda provocar anemia, infertilidade ou problemas de pele e unhas.

Contudo, também o nosso estilo de vida influencia o estado dos telómeros. “Nos humanos, o stress, o cigarro ou o consumo de determinados alimentos, diminui os telómeros, ao passo que a prática de exercício físico os faz ficar na mesma medida”.