Por que razão os refugiados ucranianos tiveram de abandonar a LuxExpo?

Henrique DE BURGO A retirada dos refugiados das instalações da LuxExpo tem suscitado críticas e rumores vários. O seu diretor, Morgan Gromy, explica que a saída destes ucranianos se deve ao fim do contrato com o Governo.

O contrato de cedência do pavilhão ao Gabinete Nacional de Acolhimento era válido entre 15 de março e 10 de abril de 2022. Os refugiados têm sido alojados nas estruturas de alojamento de emergência, em hotéis, parques de campismo ou centros culturais.

Desde o início da invasão russa na Ucrânia 4.500 refugiados pediram proteção temporária no Luxemburgo, segundo declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn. Um terço destes ucranianos fugidos da guerra são menores.



A direção da LuxExpo The Box, em Kirchberg, esclarece em comunicado que a retirada dos refugiados de guerra da Ucrânia daquele local deve-se ao fim do contrato acordado com o Governo e não a rumores que circulam.

Este esclarecimento surge "na sequência de declarações infundadas de pessoas alheias ao caso", explica o diretor da LuxExpo, Morgan Gromy, sem detalhar que rumores seriam.

Depois de o Governo ter pedido a disponibilização, a curto prazo, de um pavilhão à LuxExpo, os responsáveis cederam o pavilhão n° 7 ao Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA no acrónimo em francês) para alojar refugiados da Ucrânia com caráter de urgência e de forma temporária.

Fim do contrato

O contrato de cedência do pavilhão era válido entre 15 de março e 10 de abril de 2022. "Sem surpresa e de acordo com os acordos que foram feitos, o local foi liberado na data acordada", justifica Morgan Gromy.

Os refugiados têm sido alojados nas estruturas de alojamento de emergência, nas estruturas do ONA espalhadas pelo país, em hotéis, parques de campismo ou centros culturais.

O responsável agradeceu ainda aos 36 colaboradores da LuxExpo The Box "pelo esforço que fizeram para que este acolhimento, organizado em caso de emergência, pudesse ocorrer em boas condições".



