Porque é que o Governo volta a oferecer testes gratuitos à chegada ao Luxemburgo?

O Luxemburgo volta a oferecer desde o início do mês de abril a possibilidade de fazer um teste PCR gratuito à chegada ao aeroporto do Findel. Uma oferta que desencadeou alguma surpresa por parte da população, uma vez que já é obrigatório fazer um teste à covid, no país de partida, antes de poder embarcar num avião com destino ao Grão-Ducado.

Contactado pela Rádio Latina, o Ministério da Saúde refere que a medida é apenas um "controlo suplementar" para assegurar que os passageiros não foram infetados durante a viagem, por exemplo. "A possibilidade de realizar um teste à chegada ao aeroporto é um controlo suplementar para verificar que entretanto não se contraiu o SARS-CoV-2", esclarece o Ministério da Saúde.

A tutela lembra ainda que o teste PCR (laboratorial) ou rápido (antigénio) pode ser feito até 72 horas antes do embarque, ou seja três dias antes da viagem para o Grão-Ducado.

Depois de ter posto fim à medida em janeiro passado, todos os passageiros que aterram no aeroporto do Luxemburgo voltam a poder realizar um teste PCR de diagnóstico à covid-19 gratuito, oferecido pelo Governo. Os passageiros recebem um voucher na passagem pela recolha das bagagens e podem depois dirigir-se ao centro de testagem da Lux-Airport com o documento e o bilhete de avião. O teste tem de ser feito no centro de testagem da LuxAirport e o resultado é comunicado cerca de 24 horas depois.

Segundo o Ministério da Saúde à Rádio Latina, a oferta de testes gratuitos vai estar em vigor até pelo menos até 15 de maio.



