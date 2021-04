O Governo afirmou que prefere promover a educação sexual do que proibir sites de pornografia.

Pornhub sem acusações de pornografia infantil no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO O Governo afirmou que prefere promover a educação sexual do que proibir sites de pornografia.

O Pornhub é uma empresa canadiana mas a sede fiscal está no Luxemburgo, apesar dos servidores estarem no estrangeiro.

Por isso mesmo, os deputados Di Bartolomeo e Biancalana, do LSAP, lançaram a pergunta ao Governo sobre uma possível acusação pela difusão de conteúdos pornográficos infantis. Pergunta surge um ano após o escândalo que envolveu esta plataforma, a maior a nível mundial de conteúdos pornográficos, quando o jornal norte-americano The New York Times ter denunciado o uso de imagens de violência sexual e pornografia infantil. O Pornhub chegou a apagar 75% dos seus conteúdos, vídeos carregados por utilizadores não verificados.

No entanto, numa resposta parlamentar conjunta, primeiro-ministro, Xavier Bettel, ministra da Justiça, Sam Tanson, e ministro da Economia, Franz Fayot, fizeram saber que não está aberta qualquer investigação do Ministério Público luxemburguês em relação ao Pornhub.

Os ministros disseram que o Luxemburgo não facilitou, com "quaisquer medidas especiais", a vinda ou promoção da indústria pornográfica no Luxemburgo. Na sua opinião, a liberdade de expressão bem como a liberdade de comércio devem ser respeitadas, impedindo-os de proibir estas atividades, se estas cumprirem as normas nacionais e europeias.

Por último, o Governo afirmou que prefere promover a educação sexual do que proibir sites de pornografia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.