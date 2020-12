Pornhub. Debaixo de fogo, maior site de pornografia apaga 75% dos conteúdos

A empresa canadiana com sede fiscal no Luxemburgo foi acusada no The New York Times de lucrar com milhares de vídeos com violência sexual e pornografia infantil. Visa e Mastercard deixaram de operar com o Pornhub e Governo canadiano promete atuar.

Bruno Amaral de Carvalho A empresa canadiana com sede fiscal no Luxemburgo foi acusada no The New York Times de lucrar com milhares de vídeos com violência sexual e pornografia infantil. Visa e Mastercard deixaram de operar com o Pornhub e Governo canadiano promete atuar.

Com mais de 42 mil milhões de visitas em 2019, o Pornhub é a principal plataforma de conteúdos pornográficos no mundo. São 3,5 mil milhões de visitas por mês, mais do que a Netflix, a Yahoo ou a Amazon e destaca-se como a 10º página mais visitada do mundo.

Depois de um artigo publicado pelo The New York Times a 4 de dezembro que destapava o uso de imagens de violência sexual e pornografia infantil, a página cedeu à pressão e apagou os vídeos carregados por utilizadores não verificados, que representam mais de metade do arquivo disponível de imagens.



De acordo com Nicholas Kristof, no jornal norte-americano, no site proliferavam violações de crianças, 'revenge porn', vídeos de mulheres no banho recolhidos de forma ilegal, conteúdo racista e misógino e imagens de mulheres asfixiadas com sacos de plástico. Havia mais de 100 mil vídeos protagonizados por menores de 18 anos.

Depois de uma adolescente de 15 anos ter desaparecido na Florida, a mãe descobriu-a no Pornhub onde aparece em 58 vídeos de sexo. Noutro caso, agressões sexuais a uma rapariga de 14 anos da Califórnia foram publicadas no site e foram comunicadas às autoridades não pela empresa mas por um colega de turma que viu os vídeos. Nos dois casos, os infratores foram presos mas o Pornhub não foi responsabilizado por partilhar os vídeos e por lucrar com eles.

Noutro caso divulgado pelo The New York Times, uma mulher denuncia ter sido alvo de tráfico humano e forçada a aparecer no Pornhub. Foi adotada na China por norte-americanos que a obrigaram a aparecer em vídeos pornográficos a partir dos 9 anos de idade. Ainda antes da retirada das imagens por parte da empresa, esta mulher denunciava ao mesmo jornal que os seus vídeos ainda lá estavam. "Continuo a ser vendida, apesar de estar fora dessa vida há cinco anos", afirmou.

Agora com 23 anos, estuda numa universidade e espera tornar-se advogada mas os vídeos antigos pairam na sua história de vida como uma sombra. "Talvez nunca consiga escapar a isto", revelou. "Posso ter 40 anos com oito filhos e as pessoas continuarem a masturbar-se com as minhas fotografias".

O facto é que a investigação do jornal norte-americano provocou a reação imediata de instituições e políticos dos Estados Unidos e do Canadá e levou a Visa e a MasterCard a pôr fim à sua relação com a empresa. Em novembro de 2019, a Paypal já tinha deixado de trabalhar com a página. Vários deputados canadianos exigiram ao Governo de Justin Trudeau que agisse em conformidade, uma vez o Pornhub pertence à MindGeek, um conglomerado de plataformas tecnológicas sediado no Canadá com mais de 100 páginas, na sua maioria pornográficas, incluindo produtoras de filmes para adultos e marcas. Apesar de a empresa ser gerida a partir de Montreal, tem sede fiscal no Luxemburgo.

De acordo com o El País, o primeiro-ministro canadiano afirmou sem referir especificamente o Pornhub que o seu Governo vai continuar a trabalhar com as agências de segurança do país, por todos os meios possíveis, contra a violência de género, o abuso de menores e a pornografia infantil. Contudo, um grupo de deputados e senadores canadianos pediu ao ministro da Justiça, David Lametti, duras medidas contra o Pornhub e recordaram que enviaram uma carta a Trudeau com os mesmos argumentos em março passado sem resposta.

Nesse mesmo mês, surgiu uma petição da organização Exodus Cry que exige o encerramento da página e que já vai em 1,2 milhões de assinaturas. Já depois do artigo de Nicholas Kristof no The New York Times, organizações canadianas como a Aura Freedom International e o Centre Against Women's Abuse em Londres, Ontário, juntaram-se às críticas apelando a uma investigação sobre a plataforma.

Como reação, no domingo à noite, o Pornhub anunciou numa declaração na sua página de notícias a intenção de "proibir o carregamento de vídeos por utilizadores não verificados". A empresa decidiu suspender "todos os conteúdos anteriormente carregados que não foram criados por empresas parceiras ou membros de programas modelo".

Na segunda-feira, a barra de pesquisa do Pornhub indicava que pouco mais de 2,9 milhões de vídeos estavam disponíveis. De acordo com a Vice, o número no dia anterior era de cerca de 8,8 milhões.

