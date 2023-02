Da rotunda de Irrgarten em direção à rotunda de Sandweiler, as filas de trânsito são longas durante a hora de ponta ao fim do dia. Uma solução está a ser trabalhada.

Por que é que a rotunda de Sandweiler é inútil

Frank WEYRICH Da rotunda de Irrgarten em direção à rotunda de Sandweiler, as filas de trânsito são longas durante a hora de ponta ao fim do dia. Uma solução está a ser trabalhada.

"Autoestrada A1 no sentido do Luxemburgo, antes da saída de Irrgarten, engarrafamento de trânsito". Esta mensagem tem surgido com tanta frequência recentemente que, entretanto, já se tornou normal. Contudo, a causa não está na autoestrada em si, mas a menos de dois quilómetros de distância, na estrada nacional N2, no sentido de Remich.

Em redor da rotunda perto dos hangares da Cargolux, o tráfego tem sido bloqueado em todas as direções durante anos, especialmente nas horas de ponta ao fim do dia. Após a "turbo-rotunda" (assim denominada por ser pensada para tornar o trânsito mais rápido e seguro) de Irrgarten ter entrado em funcionamento em meados de 2020, a rotunda de Sandweiler deveria também ter sido convertida em "sistema turbo" para desatar e acelerar o tráfego.

A conversão foi concluída no final do ano passado. Mas, na prática, é agora evidente que o resultado esperado de um trânsito mais suave está a demorar a aparecer. Pelo contrário, especialmente fora da cidade no tráfego noturno, o congestionamento tornou-se ainda mais difícil.

Como resultado, o engarrafamento está a acumular-se até à rotunda de Irrgarten e mais além até às duas saídas da autoestrada. Os condutores atormentados estão certos sobre a causa do problema. O estreitamento da faixa de rodagem para uma única faixa imediatamente antes da rotunda de Sandweiler funciona como um estrangulamento, causando o congestionamento do trânsito.

As coisas nem sempre correm de forma tão suave na saída da autoestrada Foto: Frank Weyrich

Obras da administração de estradas são solução

Uma vez que a sede de um fabricante de betão está localizada na berma do aeroporto, é reservada uma faixa na estrada, que é larga em si mesma, para permitir que os camiões virem à esquerda. Por conseguinte, resta apenas uma única faixa de rodagem para o trânsito antes mesmo de chegar à rotunda. Para piorar a situação, o Val de Scheid está fechado ao trânsito desde que a rotunda foi reconstruída.

Os condutores que anteriormente faziam esta rota através do cemitério militar americano são agora forçados a conduzir também através da rotunda. O Luxemburguer Wort procurou saber se esta é realmente a razão da situação e o que está a ser feito a este respeito pela administração responsável pela construção de estradas.

O trânsito da hora de ponta ao fim do dia na direção de Sandweiler exige muita paciência por parte dos condutores. Foto: Frank Weyrich

Ralph Di Marco, assessor de imprensa da Administração de Estradas, respondeu ao Wort: "Estamos a trabalhar numa solução. No entanto, é demasiado cedo para dar pormenores neste momento". Pelo menos duas conclusões podem ser tiradas desta declaração. Em primeiro lugar, o problema parece ser definitivamente conhecido. E, em segundo, demorará algum tempo até que algo mude.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

