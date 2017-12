Na última sessão antes das férias do Natal, o Parlamento do Luxemburgo aprovou três ‘dossiers’ bastante importantes : a nova reforma das licenças familiares, o alargamento da auto-estrada A3, que liga a França ao Luxemburgo e extensões do recém-inaugurado elétrico.

Licenças por razões familiares

O diploma que implica alterações nas licenças por razões familiares foi aprovado por maioria, com 57 votos a favor e três abstenções dos deputados do ADR.

Com a aprovação do projeto de lei relativo às licenças por razões familiares (7060), o período da licença gozada pelo pai aquando do nascimento de um filho deverá passar de dois para dez dias úteis.

Já para as mães, a licença de maternidade deve fixar-se em 12 semanas, independentemente de a mãe amamentar ou não. Atualmente, a licença de maternidade pós-parto é de oito semanas para todas as mães, aumentando para 12 semanas em caso de amamentação.

Foto: Shutterstock

Outra alteração de peso, que esta reforma da lei vai trazer, diz respeito aos pais que têm de ficar em casa a cuidar dos filhos doentes, uma vez que vai introduzir uma redistribuição diferente, baseada na idade das crianças.

A licença dada aos pais é dividida, atualmente, em dois dias por ano e por progenitor até à maioridade do filho, o que faz um total de 36 dias, ou seja, um dia a mais do que quando a reforma da lei for aprovada.

Com a introdução das alterações previstas no projeto de lei, esses dias de folga profissional passam a ser distribuídos da seguinte forma:

12 dias para as crianças até aos 4 anos de idade,

18 dias para as crianças entre os 4 e os 13 anos,

5 dias para os filhos, dos 13 aos 18 anos. Neste último caso, os pais só podem obter a licença em caso de hospitalização do filho.

Há outra novidade para lá da redistribuição dos dias. Os dias de licença que não forem utilizados por não serem necessários podem ser acumulados, para o ano seguinte.

Mas as novidades não se ficam por aqui. A futura lei vai reduzir o número de dias da licença de casamento, de seis para três dias. O corte é mais drástico para as uniões de facto (PACS), cuja licença programada irá passar dos atuais seis dias para um dia.

Por outro lado, em caso de morte de um filho menor, pai e mãe irão ter direito a cinco dias de folga, em vez dos atuais três.

A última alteração diz respeito à mudança de casa. Atualmente, tem-se direito a dois dias cada vez que se muda de morada, porém com a entrada em vigor da nova lei, passa-se a ter dois dias, mas somente todos os três anos.



Aprovado alargamento da A3

O projeto de lei sobre o aumento do número de faixas de rodagem da autoestrada A3, que liga a França ao Luxemburgo, foi aprovado hoje, no Parlamento, com 58 votos a favor e dois contra dos deputados do ‘déi Lénk’.

A3

Foto: Serge Waldbillig

As obras de extensão da autoestrada A3 vão custar cerca de 356 milhões de euros. Os trabalhos devem durar cinco anos.

O projeto de lei sobre a matéria define o aumento do número de faixas de rodagem da autoestrada, entre a fronteira francesa e o nó de Gasperich.

Está prevista a construção de três faixas em cada sentido e uma para paragens de emergência.

O objetivo é “gerir melhor o trânsito entre a capital e a fronteira francesa, aliviando a rede secundária”.

De referir que são mais de 90.000 os veículos que passam por este troço da autoestrada nas horas de ponta.

Câmara dos Deputados aprova extensões do elétrico

O Parlamento aprovou hoje, por maioria, duas extensões da linha do elétrico, depois da inauguração do primeiro troço na LuxExpo, em Kirchberg, no passado domingo. Na votação, 57 deputados votaram ‘sim’ e os três deputados do ADR votaram contra.

Elétrico ('tram')

Foto: Guy Jallay

A primeira ampliação vai ligar a estação central dos caminhos de ferro e o futuro bairro Cloche d’Or.

A segunda extensão vai ligar a LuxExpo ao aeroporto do Findel, prevendo-se que as obras fiquem concluídas até 2021.

A ligação da gare central ao Cloche d’Or terá uma extensão de 4,9 km, passando pelo liceu de Bonnevoie e também por Howald.

Já a ligação entre a LuxExpo e o Findel vai ser feita num percurso de 3,9 km.

No total, a linha do elétrico terá 16 km de extensão.

O Governo estima em 214 milhões de euros o custo total das duas ampliações da linha do elétrico.

De acordo com o ministro das Infraestruturas, François Bausch, vão ser necessários quatro anos para realizar os trabalhos e garantir, no final de 2021, a entrada em serviço da linha do elétrico ampliada e dos seus 24 apeadeiros.

Nas horas de ponta, o elétrico terá uma cadência de três em três minutos, entre o liceu de Bonnevoie e LuxExpo. A cadência será de seis minutos, entre o bairro Cloche d’Or e o Findel.

