Popularidade do Governo desce com agravamento da pandemia

A popularidade do Governo de Xavier Bettel começa a ressentir-se do agravamento da pandemia e das consequentes medidas restritivas para a conter.

Mais de um terço de 1.039 inquiridos de uma sondagem realizada pelo TNS-Ilres Politmonitor, para o Luxemburger Wort, afirmaram que o governo está a fazer um "mau trabalho", no que respeita à gestão da crise pandémica. Apesar disso, seis em cada dez consideram que está a fazer um "bom trabalho", enquanto um quarto defende que o executivo liderado pelo Primeiro-Ministro Xavier Bettel tem estado a fazer um "muito bom trabalho".

Esta sondagem contrasta com as respostas dadas, no início da crise, em que 9 em cada 10 eleitores luxemburgueses consideraram que as medidas tomadas para combater a crise foram as apropriadas e que o executivo estava a fazer "um bom trabalho", metade avaliou mesmo como "muito bom" as ações do Governo.

O inquérito revela também que as pessoas sentiram um aumento de stress com as regras que a pandemia trouxe. De acordo com a sondagem, 56% disse estar a sofrer de stress psicológico, diretamente relacionado com as medidas sanitárias para combater a pandemia, entre as quais se incluem o uso de máscaras ou distanciamento social, e 14% afirmou que o impacto que sentiu é muito forte.

Mais de uma em cada duas pessoas com idades compreendidas entre os 18-54 anos dizem ter sido afetadas negativamente, com 70% na faixa etária dos 18-24 anos a afirmarem que as medidas estão a causar stress nas suas vidas.



Na semana passada, 35 pessoas morreram de covid-19, em comparação com 14 na semana anterior, pelo que as medidas restritivas ainda deverão prolongar-se até os números baixarem.

