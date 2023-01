Os moradores das localidades mais a leste do Findel são os mais queixosos.

Findel

População queixa-se de aumento de ruído dos aviões

São muitos os habitantes das imediações do aeroporto do Luxemburgo que se queixam do aumento de ruído provocado pelos aviões. Os moradores das localidades mais a leste do Findel são os mais queixosos.

Cidade do Luxemburgo é a pior capital da UE na exposição ao barulho dos aviões O Grão-Ducado é o quarto país da UE com maior percentagem de crianças e adolescentes afetados por problemas de leitura nas zonas de tráfego aéreo.

O ministro dos Transportes, François Bausch, explica, numa resposta parlamentar, que devido a um alargamento da zona de restrição aérea por parte da Alemanha, os aviões tiveram de alterar o seu trajeto. Ou seja, há mais aviões que têm de sobrevoar as localidades a leste do aeroporto do Luxemburgo, o que aumenta a poluição sonora para os moradores.

O ministro garante que a Administração da Navegação Aérea (ANA) tem tentado resolver a situação. Uma das soluções encontradas passou por aumentar a altitude mínima de voo, de 1.700 pés para 2.200 pés. Mas segundo admite Bausch, esse aumento não parece ter diminuído o ruído dos aviões, pelo menos segundo a perceção dos moradores. A ANA estuda agora um possível novo aumento de altitude dos voos ou terá de encontrar outra alternativa.

