Os números de novas infeções têm baixado consideravelmente, o mesmo acontece com o número de pessoas hospitalizadas nos cuidados intensivos.

“População não se deve preocupar com a variante indiana” - especialista em doenças infeciosas

“Podemos estar otimistas quanto à evolução da pandemia no país”. Quem o diz é o especialista em doenças infeciosas, Gérard Schockmel, em entrevista à RTL.

Segundo o médico que trabalha para os Hospitais Robert Schuman, os números de novas infeções têm baixado consideravelmente, o mesmo acontece com o número de pessoas hospitalizadas nos cuidados intensivos. Um facto que se deve sobretudo à vacinação contra a covid-19.

Relativamente à variante indiana, o especialista diz que a população não se deve preocupar, uma vez que as vacinas mantêm a sua eficácia contra essa e outras variantes que circulam no país. Há, no entanto, uma diminuição da eficácia na variante sul-africana que representa atualmente 5,7% das infeções no Luxemburgo.

Apesar dessa diminuição, as vacinas continuam a agir, sublinha Gérard Schockmel.

O especialista em doenças infeciosas não tem tantas certezas relativamente a uma terceira dose da vacina contra a covid-19. Uma vez que tudo depende de vários fatores, nomeadamente do número de anticorpos que diminuem com o tempo, o que poderá levar que as pessoas tenham de voltar a ser vacinadas após um ano. Isso seria sobretudo importante para as pessoas mais vulneráveis, ou caso surjam novas variantes mais agressivas.



